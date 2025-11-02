[11.2 J2第35節 富山 1-1 愛媛 富山]J2第35節が2日に行われ、富山県総合運動公園陸上競技場で対戦した19位カターレ富山と20位愛媛FCは1-1で引き分けた。富山は残り4試合となった前節終了時点で、残留圏内の17位ロアッソ熊本と勝ち点8差、16位藤枝MYFCとは勝ち点10差。崖っぷちの状況の中、前節に降格が決まった愛媛に先制を許した。前半37分、左CKの流れからペナルティエリア右に走り込んだMF曽根田穣が折り返し、DF石尾崚雅