【J2第35節】(アシさと)今治 3-2(前半3-1)仙台<得点者>[今]安井拓也(11分)、マルクス・ヴィニシウス2(21分、37分)[仙]宮崎鴻(7分)、郷家友太(66分)<警告>[今]安井拓也(6分)、マルクス・ヴィニシウス(31分)、ヴィニシウス・ディニス(83分)[仙]山内日向汰(35分)観衆:5,005人主審:山本雄大