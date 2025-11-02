【J2第35節】(NACK)大宮 5-0(前半2-0)秋田<得点者>[大]村上陽介(36分)、津久井匠海(41分)、イヨハ理ヘンリー(60分)、小島幹敏(86分)、ファビアン・ゴンザレス(90分+4)<退場>[秋]長井一真(18分)<警告>[大]下口稚葉(26分)主審:窪田陽輔