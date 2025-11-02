【J3第34節】(カンセキ)栃木SC 1-2(前半1-0)岐阜<得点者>[栃]棚橋尭士(13分)[岐]荒木大吾(79分)、福田晃斗(84分)<警告>[栃]藤原健介(90分+3)[岐]荒木大吾(90分+4)主審:植松健太朗