【J3第34節】(白波スタ)鹿児島 3-2(前半0-1)松本<得点者>[鹿]圓道将良(75分)、ンドカ・チャールス(87分)、藤村慶太(90分+9)[松]村越凱光(42分)、滝裕太(53分)<警告>[鹿]藤村慶太(48分)[松]安藤翼(90分+2)主審:矢野浩平