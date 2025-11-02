【J2第35節】(JITス)甲府 0-1(前半0-1)水戸<得点者>[水]加藤千尋(45分)<警告>[甲]孫大河(45分+3)[水]加藤千尋(13分)主審:上原直人└水戸が甲府を破って首位キープ!! 次節にもJ1初昇格&優勝が決まる可能性