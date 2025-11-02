[11.2 J2第35節 甲府 0-1 水戸 JITス]首位の水戸ホーリーホックは2日、J2第35節でヴァンフォーレ甲府に1-0で勝利した。3位のジェフユナイテッド千葉とは勝ち点5差のままだが2位のV・ファーレン長崎とは勝ち点4差に広がった。序盤は甲府がゴールに迫っていったが決定的なシュートを放つには至らず時間が経過していった。すると水戸は前半45分、DF大森渚生が左サイドから上げたクロスをFW多田圭佑がファーサイドから折り返すと、