【J2第35節】(ヤマハ)磐田 1-0(前半1-0)長崎<得点者>[磐]渡邉りょう(45分)<警告>[磐]ヤン・ファンデンベルフ(66分)[長]櫛引一紀(46分)、江川湧清(74分)主審:上田益也└長崎の連続無敗を止めたのは磐田! PK弾による1-0勝利で昇格PO圏内に接近