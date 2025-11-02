[11.2 J2第35節 磐田 1-0 長崎 ヤマハ]J2第35節が2日に開催され、8位ジュビロ磐田はホームで2位V・ファーレン長崎に1-0で勝利した。2連勝を飾り、長崎の連続無敗を16試合でストップ。J1昇格プレーオフ出場圏内6位とのポイント差を「1」に縮めた。ゲームが動いたのは前半43分。FWブラウンノア賢信がペナルティエリア右でDF江川湧清に倒され、磐田がPKを獲得する。前半45分、キッカーのFW渡邉りょうが右足で大胆にゴール中央に