[11.2 J3第34節](長野U)※16:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 3 冨田康平DF 4 行徳瑛DF 7 大野佑哉MF 5 長谷川雄志MF 8 近藤貴司MF 13 小西陽向MF 25 田中康介MF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎FW 11 進昂平控えGK 1 田尻健DF 16 石井光輝DF 24 砂森和也MF 9 藤森亮志MF 10 山中麗央MF 17 忽那喬司MF 23 イム・ジフンMF 28 藤川虎太朗FW 18 浮田健誠監督藤本主税[高知ユナイテッドSC