[11.2 J2第35節 千葉 5-2 札幌 フクアリ]J2リーグは2日、各地で第35節を開催した。北海道コンサドーレ札幌はジェフユナイテッド千葉に2-5で敗れ、昇格プレーオフ圏の6位以上に入る可能性が消滅。1年でのJ1復帰は叶わなくなった。勝利した3位・千葉は2位のV・ファーレン長崎が今節敗れたことで、自動昇格圏まで勝ち点1差に迫っている。千葉は前半7分、FW石川大地のパスでMF杉山直宏が右サイド深くを取る。杉山が右足でクロスを