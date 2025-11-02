【J2第35節】(フクアリ)千葉 5-2(前半1-1)札幌<得点者>[千]カルリーニョス・ジュニオ2(6分、50分)、椿直起(55分)、石川大地(78分)、呉屋大翔(85分)[札]スパチョーク(21分)、青木亮太(90分+3)<警告>[千]杉山直宏(46分)、エドゥアルド(58分)[札]木戸柊摩(34分)、荒野拓馬(72分)主審:先立圭吾└1年でのJ1復帰目指した札幌、5失点大敗で昇格可能性が消滅…3位・千葉は自動昇格圏まで勝ち点1差に