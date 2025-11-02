【J3第34節】(いちご)宮崎 2-2(前半1-1)奈良<得点者>[宮]橋本啓吾2(16分、49分)[奈]生駒稀生(3分)、オウンゴール(75分)<警告>[宮]黒木謙吾(6分)[奈]山本駿亮(9分)主審:瀬田貴仁