11月2日、B1東地区の群馬クレインサンダーズはヨハネス・ティーマンが同1日の横浜ビー・コルセアーズ戦で負傷し、脳震盪と診断されたことを発表した。復帰の目安は未定で、今後の練習・試合出場等については、Bリーグが定める段階的復帰プロトコルに従って判断するという。 現在31歳のティーマンは、206センチ110キロのパワーフォワード。出身地のドイツでキャリアを積み