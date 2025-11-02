11月1日、女優の深田恭子がInstagramを更新。そこでの近影が話題となっている。「深田さんがInstagramを更新するのは、およそ2カ月半ぶりのことでした。《今年も有難いことにカレンダーの撮影をしました！！》と、カレンダーの写真とともに投稿しました。《いつもは、テーマを予め決めるのですが今回は日の光を浴びるスタジオで自然体な姿を撮っていただきました》といい、胸元が露わになったショットともにも、自身の写真を公開