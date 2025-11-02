全国高校サッカー選手権の県大会は2日、諫早市のトランスコスモススタジアム長崎で準決勝が行われ、創成館が2-1で海星を破り、決勝進出を決めました 第1試合は九州文化学園が5-0で長崎南山に勝利。 九州文化学園と創成館で争われる決勝は9日、長崎市のピーススタジアムで行われます。