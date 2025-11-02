全日本大学駅伝（２日・熱田神宮―伊勢神宮、８区間１０６・８キロ）――駒大が５時間６分５３秒で２年ぶり１７度目の優勝を飾った。５区伊藤蒼唯（４年）が区間新記録の快走で３人を抜いて先頭に立ち、その後はトップを譲らなかった。２分１秒差で中大が過去最高タイの２位に入り、青学大が３位。８位の順大までがシード権を獲得した。区間新、２大会連続区間２位の雪辱「つなぎの区間」とされる５区で勝負をかけた駒大が、伊