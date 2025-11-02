◇MLBワールドシリーズ第7戦 ドジャース5-4ブルージェイズ(日本時間2日、ロジャース・センター)2年連続での世界一の座をつかんだドジャース。勝った方が世界一となる大一番で勝利をたぐり寄せたのは、連投起用に応えた山本由伸投手の力投でした。試合後には山本投手を「世界一の投手」と語り、その姿をたたえていた大谷翔平選手。試合後には自身のインスタグラムを更新し、大谷選手らしい表現で改めてその姿を称賛しました。シーズ