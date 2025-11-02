◇国内男子ゴルフ フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025 最終日(2日、千葉・成田ヒルズカントリークラブ)選手会が主催する国内男子ゴルフの新規大会・フォーティネット プレーヤーズ カップ 2025の最終日が行われ、佐藤大平選手がトータル20アンダーで優勝を果たしました。2位に3打差を付けて首位で出た佐藤選手。出だしから連続バーディーを奪い、前半9ホールで5バーディー・2ボギーを記録します。後半は2バーディー・1ボギ