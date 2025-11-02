◆学生３大駅伝第２戦全日本大学駅伝（２日、名古屋市熱田神宮西門前スタート〜三重・伊勢市伊勢神宮内宮宇治橋前ゴール＝８区間１０６・８キロ）駒大が２年ぶり史上最多１７度目の優勝を飾った。全員が区間５位以内でつなぐ安定した強さで、第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）へも勢いがつく勝利となった。優勝の立役者になった５区の伊藤蒼唯（４年）は、大会ＭＶＰに選ばれた。３５秒差の４位でタスキを受けると、約