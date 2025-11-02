◆国内女子プロゴルフツアー樋口久子・三菱電機レディス最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝６６９０ヤード、パー７２）プロ３年目の仲村果乃（プレナス）が初優勝を飾った。３打差４位で出て７バーディー、１ボギーの６６をマークし、通算１４アンダーで逆転勝利した。今季１０人目の初優勝者となった。京都市出身の２４歳。ツアー２９勝の吉川なよ子に高校１年生から師事し、技術を磨いてきた。仲村は「先生を超えたい。先