米大リーグ・ワールドシリーズ第7戦で、ドジャースが敵地でブルージェイズを延長11回の末に5-4で破って球団史上初の世界一連覇を達成した。大谷翔平、山本由伸、佐々木朗希ら日本人3選手の活躍による歴史的快挙に、日本の芸能界からも祝福の声が相次いだ。 【写真】世界一のMVPと思い出の2ショット 有吉弘行は自身のX(旧ツイッター)で「山本すごすぎたね」と、前日の先発登板に続く連投