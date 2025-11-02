TBS山本恵里伽アナウンサー（32）が2日、アシスタントを務める同局ラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜後1・00）を欠席した。代わって外山恵理アナが出演し、「山本がインフルエンザということで、（症状は）軽いということですけど…」と説明した。外山アナは金曜に「えんがわ」、土曜に「ナイツのちゃきちゃき大放送」に出演。3日連続ラジオ出演に「金、土、日しか仕事してないんじゃないかって感じもしますけどね」と