◇第172回天皇賞・秋（2025年11月2日東京競馬場）3歳、古馬のトップクラスが東京芝2000メートルで激突するG1「天皇賞・秋」が行われ、3番人気の3歳馬ミュージアムマイルは2着。皐月賞に続く2つ目のG1制覇はならなかった。単勝1番人気のマスカレードボールがG1初制覇を飾った。3着には今年いっぱいで引退を発表している8番人気の6歳馬ジャスティンパレスが入った。ミュージアムマイル鞍上のC・デムーロは「集団で競馬をし