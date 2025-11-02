日本は今、国民の5人に1人が75歳以上という「超高齢社会」を迎え、“介護”は誰にとっても無関係ではない問題だ。【写真】トイレの介助や掃除も担当する「マッハスピード豪速球」のボケ担当芸人×介護13年。笑いと奮闘の日々厚生労働省の資料によると、施設や訪問介護などに従事する介護職員は約212万6000人（令和5年10月1日時点）に上り、介護の現場で働く人々も少なくない。お笑いコンビ「マッハスピード豪速球」でボケを担