＜ワールドシリーズ：ブルージェイズ−ドジャース＞◇第7戦◇1日（日本時間2日）◇ロジャーズセンター元AKB48でタレントの高橋みなみ（34）が2日、X（旧ツイッター）を更新。ワールドシリーズでMVPを獲得したドジャース山本由伸投手（27）を祝福した。高橋は「山本由伸投手MVP！！かっこよすぎたおめでとうございます！！！本当に感動しました」と、山本投手を祝福した。