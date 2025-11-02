犬がご飯を催促しているときの仕草 1.食器やテーブルの前におすわりして待つ 犬がご飯を催促しているとき、食器やテーブルの前におすわりして待つことがあります。 「このテーブルにご飯の入った食器を置いてくれる」ということや、「この食器にご飯を入れてもらえる」ということを覚えているからです。 おすわりして待つのは、「いい子にしているよ」というアピールかもしれません。おすわりをして