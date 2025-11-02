ドジャースの世界一連覇は日本のファンにとっても特別な瞬間となった(C)Getty Imagesドジャースが世界一連覇を達成した。現地時間11月1日、敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、9回途中から救援登板した山本由伸が2回2/3を投げ抜き、“胴上げ投手”となった。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシ