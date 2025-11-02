アポロ計画から半世紀を経て、世界各国は再び月を目指しだした。東京大学公共政策大学院の鈴木一人教授は「月面は軍事利用が禁止な一方、商業利用に制限は少ない。既に存在が確認されている月の水資源をめぐって、アメリカ陣営と中ロ陣営が火花を散らしている」という――。（第2回）※本稿は、鈴木一人『地経学とは何か』（新潮選書）の一部を再編集したものです。■半世紀ぶりに始動した月面探査プロジェクト宇宙に関して最近日