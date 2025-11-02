相棒を務めたスミスから担ぎ上げられた山本(C)Getty Images衝撃的な起用法とパフォーマンスに反響が広まっている。現地時間11月1日、ドジャースは敵地で行われたブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦に5−4で勝利。延長11回二死から2番のウィル・スミスが左翼席へ勝ち越しのソロを放つと、そのまま逃げ切り、球団史上初となる2年連続での世界一となった。【動画】最後は併殺斬り！山本由伸が2年連続世界一を決めたシーンを