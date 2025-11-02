１年でのJ１復帰の可能性は潰えた。J２で11位の北海道コンサドーレ札幌は11月２日、J２第35節でジェフユナイテッド千葉と対戦した。開始７分にカルリーニョス・ジュニオのゴールで先制を許す。だが、21分にスパチョークの得点で試合を振り出しに戻す。タイスコアで迎えた後半、千葉の圧力に屈して痛恨の４失点。50分にC・ジュニオ、55分に椿直起、78分に石川大地、85分には呉屋大翔にゴールを割られる。90＋３分に青木亮太