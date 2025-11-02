江戸時代後期に活躍した喜多川歌麿とはどんな人物だったのか。歴史評論家の香原斗志さんは「唯一無二の才能を持つがゆえに、強烈な自意識があった。蔦重と決別後の作品からは、その意識との戦いの跡が見て取れる」という――。■問題は傑作「美人大首絵」完成後にあった喜多川歌麿（染谷将太）は、蔦重こと蔦屋重三郎（横浜流星）と距離を置きたがっているが、蔦重はなんとかして歌麿を手元に置きたい――。このところNHK大河ドラ