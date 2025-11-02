あなたが普段、日常で使っている言葉はもしかして略語かも！？このクイズで正式名称を覚えよう。「茶番狂言」の略語は？「茶番狂言」の略語はなんでしょうか？ヒントは、2文字です。あなたは正解がわかりましたか？正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。果たして、正解は？正解は「茶番」でした！茶番とは、こっけいな即興寸劇のこと。江戸歌舞伎の楽屋内で発生し、18世紀中ごろ一般に広まりました。ほかにも