恵庭市の養鶏場で死んだニワトリが高病原性鳥インフルエンザの疑いがあるとして、道はおよそ23万6000羽の殺処分を始めました。道によりますときのう、恵庭市の養鶏場から「多くのニワトリが死亡している」と家畜保健衛生所へ通報が入りました。きょう開催された道の対策会議では遺伝子検査から高病原性鳥インフルエンザの疑いと判定されたことが報告され、養鶏場のニワトリおよそ23万6000羽の殺処分を決定しました。殺処分はきょう