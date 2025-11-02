東京六大学野球連盟は２日、今季のベストナインを発表した。５季ぶり４４度目の優勝を果たした明大から６人が受賞。投手ではロッテからドラフト２位指名を受けた毛利海大投手（４年・福岡大大濠）が満票で２季連続で選ばれた。受賞者は以下の通り。丸数字は受賞回数、数字なしは初。満票は１５票。明大・宮田は三塁で、法大・松下は二塁での１度を含む。▽投手毛利海大（明大）満票?▽捕手小島大河（明大）１４票?▽