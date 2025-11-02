全日本大学駅伝（愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８?）で５位だった早大の花田勝彦監督がレースを振り返った。先月の出雲駅伝で２位だった早大は３区で７位に順位を下げると、思うように順位を上げられない。それでも、最終８区で工藤慎作（３年）が区間賞の快走で５位に食い込んだ。花田監督は「１、２区のうちの選手は想定通りだったけど、思ったより他と差がつかなかった。主要な選手を