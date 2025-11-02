国内女子ゴルフツアー「樋口久子・三菱電機レディス」最終日（２日、埼玉・武蔵丘ＧＣ＝パー７２）、３打差４位から出た仲村果乃（２４＝Ｐｌｅｎｕｓ）が７バーディー、１ボギーの６６で回り、通算１４アンダーでツアー初優勝を飾った。前半２つ伸ばすと、後半はさらにギアを上げてボギーなしの４バーディーで歓喜の瞬間を迎えた。仲村は初めての優勝スピーチで「すごく緊張した３日間ですけど、最終日にビッグスコアで上がれ