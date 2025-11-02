小泉防衛大臣はニュージーランドのコリンズ国防相と初めて会談し、「もがみ型護衛艦」の輸出に向け協議を続けることを確認しました。小泉進次郎 防衛大臣「日本のもがみ型護衛艦に関心を寄せられました。ニュージーランド政府は現在、海軍の艦艇更新計画を政府内で検討中だと承知をしていますが、今後も緊密に意思疎通をしていきたいというふうに思います」ASEAN=東南アジア諸国連合などと安全保障問題を議論する会議に出席す