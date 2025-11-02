俳優・タレントの松村沙友理さんが自身のYouTubeチャンネルで、昨今流行りの “麻辣湯” を初めて体験した模様を投稿しています。 【写真を見る】【 松村沙友理 】初の麻辣湯もぐもぐ「もっと早く教えてくれたら」 “ゼロ辛でも白湯と薬膳のコラボ” 堪能安定の2杯＆丼松村さんは入店して店員の方から説明を聞くと「すごい魅力的な4つすぎません？」と4タイプのスープに感心。ここはスタンダードの「薬膳」と「トムヤム」を