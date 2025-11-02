全日本大学駅伝（愛知・熱田神宮西門前〜三重・伊勢神宮内宮宇治橋前、８区間１０６・８?）で、２年ぶり１７度目の優勝を飾った駒大の大八木弘明総監督が?エース?の走りを振り返った。７区で起用した佐藤圭汰（４年）は、ケガ明けながらも区間３位の５０分２６秒をマーク。首位の座をきっちり守り抜いた。大八木総監督は「まだまだ本調子ではない。スタミナがちょっと足りなかったという課題はあったけど、７区を走るのは佐藤