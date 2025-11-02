福岡県高校駅伝が２日、嘉麻市嘉穂総合運動公園周辺コースで行われ、男子（７区間４２・１９５キロ）は福岡第一が２時間７分３１秒で、女子（５区間２１・０９７５キロ）は筑紫女学園が１時間９分秒５７秒で優勝し、全国高校駅伝（１２月２１日、京都・たけびしスタジアム京都）の出場権を獲得した。男子の全国高校駅伝で優勝５回を誇る名門の大牟田は２時間１６分４４秒で１１位だった。大牟田は昨年の全国大会でも準優勝の好