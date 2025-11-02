スポーツ報知は２日、大谷が所属するドジャースの２年連続ワールドシリーズ制覇を伝える号外を配布した。「大谷世界一」「ドジャース連覇」などの見出しが躍る号外は、都内ではＪＲ有楽町駅前とＪＲ新橋駅前、ＪＲ秋葉原前ほか、スポーツ報知本社のあるＪＲ両国駅周辺で午後２時半過ぎから配られたが、多くの人が手にして、偉業を祝っていた。