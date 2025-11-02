◆卓球全日本選手権カデットの部第２日（２日、広島グリーンアリーナ）１３歳以下女子シングルスで、８歳３４５日で大会最年少出場の川口あさひ（偉関ＴＴＬ）が１勝を挙げた。初戦の２回戦で井内那柚（１０）＝北島ジュニア＝に３―０のストレート勝ち。３回戦は高橋紅葉（１１）＝ＴＩＴ＝に１―３で敗れた。２試合を通じ、「声が出せて、落ち着いて試合ができたところが良かった」と振り返った。大会最年少であることは