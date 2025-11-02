西武、ロッテの監督を歴任した伊東勤氏（63）が、自身のYouTube「110チャンネル【伊東勤】」を更新。西武がドラフト4位で指名した堀越啓太投手（東北福祉大）の高いポテンシャルに期待した。伊東氏が「実際に見たことはないが映像で見ると腕が長いピッチャーで独特のテークバックと手首の使い方で（打者の）タイミングがずれそう」と、高く評価した。堀越は右の本格派で、公式戦での最速は157キロだが、非公式では160キロ台