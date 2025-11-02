◇東京六大学野球秋季リーグ戦最終週最終日慶大0―3早大（2025年11月2日神宮）6安打を放ちながらホームが遠く、早大の投手リレーの前に零封負け。慶大は3季連続で5位が確定となった。「残念な結果に終わった。選手は懸命にやってくれたし結果は監督の責任。ただアマチュア野球は一生懸命やったことが社会に出て返ってくるから」。堀井哲也監督は選手の頑張りを称え自分の責任を強調した。外丸主将も「ぼくがふがいない