俳優の石黒賢（59）が2日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。亡き父について語った。プロテニス選手だった父。石黒は「もちろんテニスの選手は前にもいらしたんですけど。プロとなったのは、父が初めてだったらしい」と説明。父にテニスを誘われて行くと、「父もうれしそうだった」としみじみと懐かしんだ。石黒もテニスに取り組み「大学までやってました。今もやってます。大会とかも出てる。