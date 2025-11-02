いくら仲が悪い夫婦であっても、もしも最後の別れが近いと分かっていたら、寂しくなってしまうものでしょう。漫画家の枇杷かな子さんの作品『母と父の最期の会話』では、そのような夫婦が描かれ、Instagramで1.2万件を超えるいいねがつき、注目されています。【漫画】『母と父の最期の会話』（全編を読む）枇杷さんのお父さんが亡くなる2週間ほど前の話です。お父さんが緩和病棟にいるお母さんのお見舞いにいきたいと連絡がきたこ