持田香織とDo As Infinityの伴都美子が、hitomiの「体温」と「there is...」の歌詞をリライト。明日11月3日20時より行われるhitomiの初となる無料オンラインライブ『hitomi 30th Anniversary Online Live / Re:CONNECT』にて初披露される。 （関連：hitomi「LOVE2020」から伝わる時代の変化と不変のメッセージ古市憲寿が歌詞を読み解く） 今回の企画は、hitomi本人から直接2人にオファーして実現したもの。持