先月（10月）27日午前、岡山市北区でアパートの一室が焼ける火事があり、焼け跡で1人の遺体が見つかりましたが、きょう（2日）身元と死因が判明しました。 【写真を見る】火元となったアパート火災当日の様子 警察によりますと、亡くなったのは、火元となった岡山市北区横井上に住む佐藤知子さん（74）で、死因は火傷死だということです。10月27日午前9時15分ごろ、「建物の北側から煙が上がっている」と近所の人