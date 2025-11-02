先日Xでは女性K-POPアイドルグループのライブ会場で、迷惑行為を行う男性ファンについてのポストの数々が話題になった。ステージ上の“推し”たちに「エロい」と言って不快な応援をする男性ファンや、レアなグッズを求めて執拗にほかのファンにグッズ交換を迫る男性ファンなど、迷惑行為はさまざま。実際に女性K-POPアイドルのライブ会場に足を運んだファン3名にその実態を聞いた。 【画像】ライブ会場外で男性ファン